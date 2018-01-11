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الخميس، 11 يناير 2018 11:29 م
خالد صلاح

أخبار عاجلة

إبراهيم عيسى: المنوفى لا يقامر.. وتدخين السادات كان حسب مكانته فى الدولة

إبراهيم عيسى: المنوفى لا يقامر.. وتدخين السادات كان حسب مكانته فى الدولة

الخميس، 11 يناير 2018 10:04 م

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن المواطن المنوفى لا يقامر على الإطلاق، لذلك يتعجب من الأخبار التى تخرج حول ضبط شبكة قمار فى المنوفية

موجز الساعة 10.. الوطنية للانتخابات: 71 ألف توكيل لمرشحى الرئاسة خلال 3 أيام

موجز الساعة 10.. الوطنية للانتخابات: 71 ألف توكيل لمرشحى الرئاسة خلال 3 أيام

الخميس، 11 يناير 2018 10:00 م

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحرير 71 ألف توكيل لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية

سفير إسرائيل بالقاهرة يحتج للخارجية المصرية بخطاب لمنعه من الاحتفالات العامة

سفير إسرائيل بالقاهرة يحتج للخارجية المصرية بخطاب لمنعه من الاحتفالات العامة

الخميس، 11 يناير 2018 09:51 م

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلى بالقاهرة ديفيد جوفرين تقدم بجواب احتجاج للخارجية المصرية

صور.. كسر فى ماسورة مياه بشارع قصر العينى

صور.. كسر فى ماسورة مياه بشارع قصر العينى

الخميس، 11 يناير 2018 09:46 م

أرسل القارئ إسلام إسامة، شكوى من وجود كسر فى ماسورة المياه بشارع القصر العينى بالجيزة، من أول كلية الصيدلة حتى نقابة الأطباء.

حفتر ينفى هجومه على سيف القذافى.. ويؤكد: الإخوان فبركوا تصريحاتى

حفتر ينفى هجومه على سيف القذافى.. ويؤكد: الإخوان فبركوا تصريحاتى

الخميس، 11 يناير 2018 09:46 م

نفى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر نفيا قاطعا الاداعاءات حول تصريحاته بخصوص سيف الاسلام القذافى

شركة مواصلات مصر: الأتوبيس الذكى تم تجميعه بالكامل داخل مصر

شركة مواصلات مصر: الأتوبيس الذكى تم تجميعه بالكامل داخل مصر

الخميس، 11 يناير 2018 09:43 م

أكد المهندس عباس القطان، المتحدث الإعلامى لشركة مواصلات مصر، المشغلة للأتوبيس الذكى، أن الأتوبيس الذى تشغله الشركة تم تجميعه بالكامل داخل مصر.

الخارجية الأمريكية: نتوقع اتخاذ ترامب قراره بشأن العقوبات على إيران اليوم

الخارجية الأمريكية: نتوقع اتخاذ ترامب قراره بشأن العقوبات على إيران اليوم

الخميس، 11 يناير 2018 09:38 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قراره بشأن العقوبات على إيران اليوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.

فيديو وصور.. خفر السواحل اليونانى يحبط تهريب 410 أطنان متفجرات لليبيا

فيديو وصور.. خفر السواحل اليونانى يحبط تهريب 410 أطنان متفجرات لليبيا

الخميس، 11 يناير 2018 09:35 م

حصل اليوم السابع على صور ومقطع فيديو للسفينة التى كانت تنقل متفجرات من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

الخميس، 11 يناير 2018 08:45 م

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس.

الجيش الليبى يطالب الأمم المتحدة باعتبار نقل متفجرات من تركيا لمصراتة جريمة حرب

الجيش الليبى يطالب الأمم المتحدة باعتبار نقل متفجرات من تركيا لمصراتة جريمة حرب

الخميس، 11 يناير 2018 08:40 م

تتابع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية( اندروميدا) والتى كان على متنها عدد ٢٩ حاوية من المتفجرات تتنوع بين صواعق ونترات الامونيوم ومواد خاصة يمكنها استخدامها لبناء قنابل

الوطنية للانتخابات: 71 ألف توكيل بالشهر العقارى لمرشحى الرئاسة خلال 3 أيام

الوطنية للانتخابات: 71 ألف توكيل بالشهر العقارى لمرشحى الرئاسة خلال 3 أيام

الخميس، 11 يناير 2018 08:12 م

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحرير 71 ألف توكيل لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية يوم عمل اليوم الخميس

الشهر العقارى: مد العمل اليوم حتى آخر مواطن موجود لاستخراج تأييدات المرشحين

الشهر العقارى: مد العمل اليوم حتى آخر مواطن موجود لاستخراج تأييدات المرشحين

الخميس، 11 يناير 2018 08:11 م

وزير العدل يوجه بمد العمل فى الشهر العقارى اليوم حتى آخر مواطن موجود لإستخراج تأييدات المرشحين

شاهد الصحفى الإسرائيلى تسيفى حيزقيال أثناء لقائه قيادات الإخوان فى تركيا

شاهد الصحفى الإسرائيلى تسيفى حيزقيال أثناء لقائه قيادات الإخوان فى تركيا

الخميس، 11 يناير 2018 08:10 م

تنكر صحفى إسرائيلى يدعى تسيفى حيزقيال فى زى إسلامى من أجل إعداد حلقات تلفزيونية عن جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا .

وزير قطاع الأعمال يطيح بمجلس القابضة للصناعات الكيماوية.. والقرار الرسمى الأحد

وزير قطاع الأعمال يطيح بمجلس القابضة للصناعات الكيماوية.. والقرار الرسمى الأحد

الخميس، 11 يناير 2018 08:05 م

وجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات كبيرة لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجا،

اعترافات عصابة الـ100 مليون جنيه: نفذنا 72 واقعة سرقة ومطلوبين فى بلادنا

اعترافات عصابة الـ100 مليون جنيه: نفذنا 72 واقعة سرقة ومطلوبين فى بلادنا

الخميس، 11 يناير 2018 07:55 م

تستكمل نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، التحقيق مع أفراد العصابة الدولية المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه.

متحدث البرلمان ردا على حازم عبد العظيم: لن ننزلق لمهاترات الصغار وسنقاضيه

متحدث البرلمان ردا على حازم عبد العظيم: لن ننزلق لمهاترات الصغار وسنقاضيه

الخميس، 11 يناير 2018 07:20 م

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، أن المجلس وأعضائه لن ينزلقوا إلى المستوى المتدنى الذى استخدمه حازم عبد العظيم فى التجاوز بحق أعضاء المجلس

وزارة الدفاع تنشر فيديو لقاء الرئيس بقيادات الشرطة والجيش بحضور مدير المخابرات

وزارة الدفاع تنشر فيديو لقاء الرئيس بقيادات الشرطة والجيش بحضور مدير المخابرات

الخميس، 11 يناير 2018 07:12 م

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بقيادات القوات المسلحة والشرطة، ومدير جهاز المخابرات العامة.

"اليوم السابع": "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية"

"اليوم السابع": "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية"

الخميس، 11 يناير 2018 07:00 م

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على رأسها، "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية"

أهم 10 بوستات اليوم.. صفحة الأهلى على "تويتر": أحمد فتحى لاعب الموسم

أهم 10 بوستات اليوم.. صفحة الأهلى على "تويتر": أحمد فتحى لاعب الموسم

الخميس، 11 يناير 2018 07:00 م

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

مدير الشهر العقارى بالشرقية: 9000 توكيل لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

الخميس، 11 يناير 2018 06:59 م

قالت سوسن محمد البارز مدير مأمورية مصلحة الشهر العقاري بمحافظة الشرقية، إن جميع أفرع مصلحة الشهر العقاري بالمحافظة، وعددها أكثر من 40 فرع، تفتح أبوابها من الصباح الباكر وحتي المساء، أمام المواطنين المتوفدين لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة

مصر والهند تبحثان التعاون ضد الإرهاب الدولى لضمان الأمن والاستقرار

مصر والهند تبحثان التعاون ضد الإرهاب الدولى لضمان الأمن والاستقرار

الخميس، 11 يناير 2018 06:53 م

في إطار الهود المصرية لتعزيز الشراكات الدولية ضد الإرهاب، والبناء على فترة تولي مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب في المجلس عامي 2016 و2017.

الحكومة الإسرائيلية: مزاعم هآرتس بإعطاء أراض فى سيناء للفلسطينيين غير صحيحة

الحكومة الإسرائيلية: مزاعم هآرتس بإعطاء أراض فى سيناء للفلسطينيين غير صحيحة

الخميس، 11 يناير 2018 06:36 م

أكد أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الإسرائيلية، أن الخبر الذى نشرته صحيفة هآرتس اﻹسرائيلية، الذى زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراض فى سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل.

مدير مكتب مصر للطيران يتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل استعدادا لبدء الرحلات

مدير مكتب مصر للطيران يتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل استعدادا لبدء الرحلات

الخميس، 11 يناير 2018 06:08 م

قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه من المقرر أن يتوجه مدير مكتب مصر للطيران فى موسكو، إلى روسيا الأسبوع المقبل، للبدء فى تجهيز مكتب الشركة بالمطارات

إحالة ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لمحكمة الجنح بتهمة التحريض على الفسق

إحالة ممثل ومخرج كليب "بص أمك" لمحكمة الجنح بتهمة التحريض على الفسق

الخميس، 11 يناير 2018 06:00 م

أحالت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، مخرج ومنتج كليب "بص أمك"، والفنان الذى ظهر بالكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، لمحكمة الجنح، بتهمة التحريض على الفسق.

موجز أخبار6.. 102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم

موجز أخبار6.. 102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم

الخميس، 11 يناير 2018 06:00 م

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، 102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم.

تحرير 654 توكيلا بالشهر العقارى فى أسوان لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

تحرير 654 توكيلا بالشهر العقارى فى أسوان لترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة

الخميس، 11 يناير 2018 05:19 م

شهدت محافظة أسوان بمختلف مراكزها، إقبالا بمكاتب الشهر العقارى، لتوثيق توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث سجلت عدد التوكيلات

صحافة إيطاليا تتهم أستاذة كامبريدج بالكذب.. سيجلو: تحقيق ريجينى مفتوح

صحافة إيطاليا تتهم أستاذة كامبريدج بالكذب.. سيجلو: تحقيق ريجينى مفتوح

الخميس، 11 يناير 2018 05:18 م

علقت صحيفة "سيجلو" الإيطالية، على تحقيق المدعى الإيطالى سيرجيو كولايوكو مع أستاذة جامعة كامبريدج مها محفوظ عبد الرحمن، حول قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، متسائلة: "هل تقول مها الحقيقة؟".

اختتام اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان بين مصر وأوروبا

اختتام اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون السياسية وحقوق الإنسان بين مصر وأوروبا

الخميس، 11 يناير 2018 05:11 م

عبرت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن التزام الجانبين بتدعيم حوارهما وتعاونهما

تصادم قطار "المرج - شبين القناطر" بسيارة ملاكى دون خسائر فى الأرواح

تصادم قطار "المرج - شبين القناطر" بسيارة ملاكى دون خسائر فى الأرواح

الخميس، 11 يناير 2018 05:06 م

شهدت قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكى بقطار "المرج - شبين القناطر" دون خسائر فى الأرواح.

برزنتيشن ترفض تأجيل سوبر الأهلى والمصرى.. وتؤكد: المباراة فى موعدها

برزنتيشن ترفض تأجيل سوبر الأهلى والمصرى.. وتؤكد: المباراة فى موعدها

الخميس، 11 يناير 2018 05:01 م

أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن أن مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب هزاع بن زايد ستقام فى موعدها

الحكومة تعلن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع الأسمرات 3

الحكومة تعلن قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع الأسمرات 3

الخميس، 11 يناير 2018 05:01 م

أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار حرص الحكومة على مواصلة جهودها لتطوير المناطق العشوائية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.

بشرى لمرضى الدوالى.. علاج جديد يعتمد على تركيب دعامة بدلا من حقن المرىء

بشرى لمرضى الدوالى.. علاج جديد يعتمد على تركيب دعامة بدلا من حقن المرىء

الخميس، 11 يناير 2018 05:01 م

كشف الدكتور حسن عبد السلام رئيس وحدة الأشعة التداخلية بطب الإسكندرية، فى اليوم الثالث للمؤتمر الدولى للأشعة التداخلية المنعقد حاليا بالقاهرة، عن علاج لدوالى المرىء والاستسقاء.

" س & ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة النقل لزيادة أسعار تذاكر القطارات

" س & ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة النقل لزيادة أسعار تذاكر القطارات

الخميس، 11 يناير 2018 05:00 م

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر القطارات قبل نهاية الشهر الجارى، وتعكف وزراة النقل على مراجعة ودراسة الزيادات المقترحة فى أسعار تذاكر القطارات.

وزير النقل الروسى: استئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة منتصف فبراير

وزير النقل الروسى: استئناف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة منتصف فبراير

الخميس، 11 يناير 2018 04:55 م

أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أن الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة تستأنف فى منتصف فبراير تقريبا.

خارجية البحرين لأمير قطر: ممتهن الخيانة يرمى دول المقاطعة بالأباطيل

خارجية البحرين لأمير قطر: ممتهن الخيانة يرمى دول المقاطعة بالأباطيل

الخميس، 11 يناير 2018 04:55 م

قال خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، إنه ليس من الغريب على من أمتهن الخيانة، وإذاعة اﻷكاذيب عبر قناته، أن يرمي دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين باﻹساءات، في إشارة لقطر.

6 رجال أعمال مصريين ضمن قائمة فوربس لأغنياء أفريقيا لعام 2018

6 رجال أعمال مصريين ضمن قائمة فوربس لأغنياء أفريقيا لعام 2018

الخميس، 11 يناير 2018 04:46 م

ضمت قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنياء افريقيا لعام 2018 ستة رجال أعمال مصريين هم: ناصف ونجيب وأونسى ساويرس ومحمد وياسين ويوسف منصور.

ألمانيا تفرض إجراءات على محتوى السوشيال ميديا.. والغرامة تصل لـ60 مليون دولار

ألمانيا تفرض إجراءات على محتوى السوشيال ميديا.. والغرامة تصل لـ60 مليون دولار

الخميس، 11 يناير 2018 04:31 م

القانون الذى تعترض عليه الجماعات المدافعة عن حرية التعبير، يستهدف إجبار فيس بوك وتويتر ويوتيوب على مراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم

سفير مصر الجديد برام الله يبحث مع وزير خارجية فلسطين جهود القاهرة لتعزيز المصالحة

سفير مصر الجديد برام الله يبحث مع وزير خارجية فلسطين جهود القاهرة لتعزيز المصالحة

الخميس، 11 يناير 2018 04:01 م

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، سفير مصر لدى دولة فلسطين، عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور، لمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى فلسطين.

فيديو جراف..‪ لمواجهة السمسرة.. خطوات "الصحة" لقبول التبرع بأعضاء المتوفين

فيديو جراف..‪ لمواجهة السمسرة.. خطوات "الصحة" لقبول التبرع بأعضاء المتوفين

الخميس، 11 يناير 2018 04:00 م

يعتبر ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية من الملفات شديدة الأهمية، لما يمنحة نقل الأعضاء من حياة جديدة للمريض.

الأسد والنجمة والحصان والشمس أبرز رموز المرشحين فى انتخابات الرئاسة

الأسد والنجمة والحصان والشمس أبرز رموز المرشحين فى انتخابات الرئاسة

الخميس، 11 يناير 2018 03:50 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الرموز لانتخابات الرئاسة 2018ن حيث تصدر رمز النجمة اول الرموز الانتخابية.

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