أخبار عاجلة

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن المواطن المنوفى لا يقامر على الإطلاق، لذلك يتعجب من الأخبار التى تخرج حول ضبط شبكة قمار فى المنوفية
نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحرير 71 ألف توكيل لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن السفير الإسرائيلى بالقاهرة ديفيد جوفرين تقدم بجواب احتجاج للخارجية المصرية
أرسل القارئ إسلام إسامة، شكوى من وجود كسر فى ماسورة المياه بشارع القصر العينى بالجيزة، من أول كلية الصيدلة حتى نقابة الأطباء.
نفى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر نفيا قاطعا الاداعاءات حول تصريحاته بخصوص سيف الاسلام القذافى
أكد المهندس عباس القطان، المتحدث الإعلامى لشركة مواصلات مصر، المشغلة للأتوبيس الذكى، أن الأتوبيس الذى تشغله الشركة تم تجميعه بالكامل داخل مصر.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قراره بشأن العقوبات على إيران اليوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.
حصل اليوم السابع على صور ومقطع فيديو للسفينة التى كانت تنقل متفجرات من تركيا إلى مدينة مصراتة الليبية
يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الخميس.
تتابع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية باهتمام بالغ مجريات التحقيق حول السفينة التركية( اندروميدا) والتى كان على متنها عدد ٢٩ حاوية من المتفجرات تتنوع بين صواعق ونترات الامونيوم ومواد خاصة يمكنها استخدامها لبناء قنابل
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحرير 71 ألف توكيل لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية يوم عمل اليوم الخميس
وزير العدل يوجه بمد العمل فى الشهر العقارى اليوم حتى آخر مواطن موجود لإستخراج تأييدات المرشحين
تنكر صحفى إسرائيلى يدعى تسيفى حيزقيال فى زى إسلامى من أجل إعداد حلقات تلفزيونية عن جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا .
وجه الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، انتقادات كبيرة لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة السفير ياسر النجا،
تستكمل نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، التحقيق مع أفراد العصابة الدولية المتهمين بسرقة 100 مليون جنيه.
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، أن المجلس وأعضائه لن ينزلقوا إلى المستوى المتدنى الذى استخدمه حازم عبد العظيم فى التجاوز بحق أعضاء المجلس
نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بقيادات القوات المسلحة والشرطة، ومدير جهاز المخابرات العامة.
تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على رأسها، "النقض" تلغى حكم سجن العادلى فى "فساد الداخلية"
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الخميس، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.
قالت سوسن محمد البارز مدير مأمورية مصلحة الشهر العقاري بمحافظة الشرقية، إن جميع أفرع مصلحة الشهر العقاري بالمحافظة، وعددها أكثر من 40 فرع، تفتح أبوابها من الصباح الباكر وحتي المساء، أمام المواطنين المتوفدين لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة
في إطار الهود المصرية لتعزيز الشراكات الدولية ضد الإرهاب، والبناء على فترة تولي مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب في المجلس عامي 2016 و2017.
أكد أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى باسم الحكومة الإسرائيلية، أن الخبر الذى نشرته صحيفة هآرتس اﻹسرائيلية، الذى زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراض فى سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل.
قالت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه من المقرر أن يتوجه مدير مكتب مصر للطيران فى موسكو، إلى روسيا الأسبوع المقبل، للبدء فى تجهيز مكتب الشركة بالمطارات
أحالت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، مخرج ومنتج كليب "بص أمك"، والفنان الذى ظهر بالكليب الذى أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة، لمحكمة الجنح، بتهمة التحريض على الفسق.
نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، 102.6 مليون دولار لمصر لإنشاء أكبر مجمع طاقة شمسية بالعالم.
شهدت محافظة أسوان بمختلف مراكزها، إقبالا بمكاتب الشهر العقارى، لتوثيق توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، حيث سجلت عدد التوكيلات
علقت صحيفة "سيجلو" الإيطالية، على تحقيق المدعى الإيطالى سيرجيو كولايوكو مع أستاذة جامعة كامبريدج مها محفوظ عبد الرحمن، حول قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، متسائلة: "هل تقول مها الحقيقة؟".
عبرت اللجنة الفرعية المعنية بالشئون السياسية وحقوق الإنسان والديمقراطية، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عن التزام الجانبين بتدعيم حوارهما وتعاونهما
شهدت قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكى بقطار "المرج - شبين القناطر" دون خسائر فى الأرواح.
أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن أن مباراة الأهلى والمصري البورسعيدي فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها غداً الجمعة على ملعب هزاع بن زايد ستقام فى موعدها
أعلن مجلس الوزراء إنه فى إطار حرص الحكومة على مواصلة جهودها لتطوير المناطق العشوائية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
كشف الدكتور حسن عبد السلام رئيس وحدة الأشعة التداخلية بطب الإسكندرية، فى اليوم الثالث للمؤتمر الدولى للأشعة التداخلية المنعقد حاليا بالقاهرة، عن علاج لدوالى المرىء والاستسقاء.
أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار تذاكر القطارات قبل نهاية الشهر الجارى، وتعكف وزراة النقل على مراجعة ودراسة الزيادات المقترحة فى أسعار تذاكر القطارات.
أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أن الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة تستأنف فى منتصف فبراير تقريبا.
قال خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، إنه ليس من الغريب على من أمتهن الخيانة، وإذاعة اﻷكاذيب عبر قناته، أن يرمي دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين باﻹساءات، في إشارة لقطر.
ضمت قائمة مجلة فوربس الأمريكية لأغنياء افريقيا لعام 2018 ستة رجال أعمال مصريين هم: ناصف ونجيب وأونسى ساويرس ومحمد وياسين ويوسف منصور.
القانون الذى تعترض عليه الجماعات المدافعة عن حرية التعبير، يستهدف إجبار فيس بوك وتويتر ويوتيوب على مراقبة المحتوى المنشور على منصاتهم
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، سفير مصر لدى دولة فلسطين، عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور، لمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى فلسطين.
يعتبر ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية من الملفات شديدة الأهمية، لما يمنحة نقل الأعضاء من حياة جديدة للمريض.
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الرموز لانتخابات الرئاسة 2018ن حيث تصدر رمز النجمة اول الرموز الانتخابية.