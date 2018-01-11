أخبار عاجلة

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله اليوم الخميس، سفير مصر لدى دولة فلسطين، عصام الدين عبد الحميد معوض عاشور، لمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده لدى فلسطين.